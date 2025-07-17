“Alphanews’de” yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün akşamki yemeğin ardından BM binasından çıkışında bir soruya “İlginç (dikkate değer) bir ilk görüşmeydi, yarın nasıl gelişme göstereceğini görelim” yanıtını verdi. Bazı katılımcıların yemekten neden geç ayrıldığının sorulması üzerine ise Hristodulidis “İlginç bir görüşmeydi, bu yüzden” dedi.

Fileleftheros gazetesi “İleriye Doğru Küçük Bir Adım Atmayı Umuyorlar- Kıbrıs Sorunuyla İlgili İkinci Gayri Resmi Çok Taraflı Görüşme Bugün New York’ta Gerçekleştiriliyor” başlıklı haberinde toplantıda "ileriye doğru küçük bir adım atılmasının" istendiğini yazdı.

Gazete BM Genel Sekreterinin bugün beş tarafla ayrı ayrı yapacağı ve bunların ardından gerçekleştirilecek ortak oturumlarda Kıbrıs Türk ve Rum tarafının BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le iş birliğini sürdürmesini sağlamasının beklendiğini yazdı. Bugünkü görüşmelerden önce elde edinilen bilgilerin BM Genel Sekreterinin güven yaratıcı önlemler konusunda bir anlaşmaya varılmasını isteyeceği yönünde olduğunu kaydeden gazete, Holguin’in müdahil taraflarla temaslarının sürekliliğinin sağlanacağını da kaydetti.

Haberinde New York’taki beş taraflı görüşmenin bugünkü programına da yer veren ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York saatiyle 10.25’te (Kıbrıs saatiyle 17.25) BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşeceğini anımsatan gazete, ana oturumun ise Kıbrıs saatiyle 18.30’da başlayacağını kaydetti.

Kıbrıs saatiyle 20.30’da delegasyon başkanlarına heyetten bir üyenin eşlik edeceği çalışma yemeğinin ardından ise zirvenin Kıbrıs saatiyle 23.45 sıralarında tamamlanmasının beklendiğini kaydeden gazete, Guterres’in görüşmelerin tamamlanmasının ardından basına açıklamalarda bulunmasının beklendiğini de belirtti.

-Ankara’ya mesaj

Gazete haberin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’taki gayri resmi toplantıdan birkaç saat önce “Naftemboriki” isimli Yunan kanalıyla yaptığı röportaja yer verdi.

Röportajda Avrupa Birliği’nin Ankara’ya “Avrupa-Türkiye ilişkilerinin sadece Kıbrıs sorunundaki gelişmeler üzerinden olumlu bir yaklaşımla değerlendirilebileceğini açıkça söylediği” iddiasında bulunan Hristodulidis Kıbrıs Türk liderliğinin "yakın geçmişteki tutumu" ve "Cumhurbaşkanı Tatar’ın sosyal içerikli bir görüşmeyi bile reddettiği" eleştirilerinde bulundu.

Türkiye’nin de katımıyla düzenlenen ikinci gayri resmi genişletilmiş Kıbrıs toplantısının BM Genel Sekreterinin inisiyatifi, Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilci atanması ve AB’nin sürece aktif ilgisi neticesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Hristodulidis, Avrupa Komisyonu ve Konseyi başkanlarının mart ayında Cenevre’de yapılan ilk gayri resmi toplantı öncesindeki mektubunun da sürece katkı sağladığını söyledi.

Olumlu bir sonuca yönelik gerekli önkoşulları yaratmak amacıyla mümkün olan her şeyi yaptığını da iddia eden Hristodulidis, "BM Genel Sekreterinin Cenevre’de 7 yıldan sonraki ilerlemeyle ilgili açıklamasının" da bu bağlamda olduğunu kaydetti.

Haravgi gazetesi ise “Gayri Resmi Beş Taraflı Görüşme Düşük Beklentiler ve Avrupa Varlığı Olmadan Başladı- Sürecin Canlı Tutulması Çabası” başlıklı haberinde görüşmenin Kıbrıs sorunundaki özlü ilerlemeye dair oldukça düşük beklentiler ve Avrupa’nın varlığı olmadan başladığını yazdı.

Haberinde Hristodulidis’in “Naftemboriki” kanalına verdiği röportaja da yer veren gazete, Hristodulidis’in Avrupa-Türk ilişkilerinin Kıbrıs sorunundaki olumlu bir yaklaşımdan geçtiğine dair tezini ortaya koyduğunu yazdı. AB'nin bunu Ankara’ya net bir şekilde iletildiğini ileri süren Hristodulidis son zamanlarda Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinin güçlenmesi isteğinin arttığını gözlemlediğini de belirtti. Hrsitodulidis, AB’nin ise bu ilerlemeyi Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilişkilendirdiğini savundu.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberi “Hiç Kimse Bir Şey Beklemiyor- New York’taki Esas Süreç İkili Görüşmeler ve Ana Oturumla Bugün Başlıyor” başlıklarıyla aktardı.