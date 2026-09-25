Güney Kıbrıs’ta geri çekilmeleri (emekli edilmeleri) gündemde olan “AMX-30B2” Fransız tanklarına termal kamera yerleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Geri Çekilecek Tanklara Kamera Yerleştirilmesi İçin 25 Milyon Euro” başlıklı manşet haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutan Yardımcısı Neofitos Pahulidis’in AMX-30B2 Fransız tanklarına termal kameralar yerleştirilmesi için anlaşma yaptığından söz ettiğini yazdı.

“Aynı bilgilere göre” tanklara termal kamera yerleştirilmesinin maliyetinin 25 milyon euro olduğunu ve bunun ödemesinin yapıldığını kaydeden gazete, Savunma Bakanlığının ne zaman, kime ve tam olarak neye ödeme yapıldığını açıklığa kavuşturmaya çağrıldığını belirtti.

Gazetenin “kaynaklarının” söz konusu tankların geri çekilmesini öneren çok gizli bir raporun varlığından söz ettiğini de yazan gazete, hükümetin RMMO Komutan yardımcısı Korgeneral Neofitos Pahulidis’in görev süresini garip bir şekilde 2026 yılının sonuna kadar uzattığını, öte yandan ağustos ayından itibaren ise 1 Ocak 2027 tarihi için Pahulidis’in yerine kimin geleceğini (Haris Yeorgios) belirlediğini belirtti.

Söz konusu tanklara termal kamera yerleştirilmesiyle ilgili 25 milyon eruroluk anlaşmanın Savunma Bakanlığının ekipman (silahlanma) öncelikleriyle ilgili ciddi sorular gündeme getirdiğini de yazan gazete, tankların geri çekilmesine dair gizli bir rapor olduğu bilgisinin teyit edilmesi durumunda hükümetin, hizmette kalmaları şaibeli olan bu tanklar için bu kadar yüksek miktarda bir harcamayı nasıl onaylandığını açıklamakla yükümlü olduğuna da işaret etti.

Gazete “aynı kaynaklara” göre termal kameraların tankların sürücülerine yönelik olduğunu ve bunların yerleştirilmesinin tankların düzeyinin yükseltilmesini teşkil etmeyeceğini de ekledi.

- Silah sistemleri için 1,3 milyar euro ödenek

Öte yandan Politis gazetesi yukarıdaki başlıkla yer verdiği haberinde dün meclise sunulan 2027 devlet bütçesine göre Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) silahlanması için ayrılan giderlerin önümüzdeki üç yılda neredeyse üç katına çıkacağını yazdı.

2027 yılında 430, 2028 yılında 425 ve 2029 yılında da 425 milyon euro gider öngörüldüğünü yazan gazete, iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde yeni silah sistemlerinin satın alınmasının RMMO’nun caydırıcı gücünü güçlendireceğini savundu.

Dün oylanması için meclise sunulan devlet bütçesinin RMMO için modern ve akıllı silah sistemleri satın alınmasına ilişkin ödeneklerin üç katına çıkmasını öngördüğünü ve toplam miktarın önümüzdeki 3 yıl için 1,3 milyar euroya ulaştığını yazan gazete, RMMO’nun silahlanmasıyla ilgili 2027-2029 yılı bütçelerinin Rum Yönetimi’nin AB’nin SAFE programına katılmasından ötürü oldukça arttığına işaret etti.

2027 devlet bütçesine silahlanma programları satın alınması için 430 milyon euroluk ödenek dahil edildiğini yineleyen gazete, ödenek analizinin Rum Savunma Bakanlığı tarafından bilgilendirme ve onay için daha sonra Rum Meclisi Savunma Komitesine sunulacak gizli belgede yer aldığını ve bu toplantının basına kapalı gerçekleştirileceğini vurguladı.

Gazete “Ne Satın Alınacak?” alt başlığı altında ise Rum Savunma Bakanlığının, RMMO’nun silahlanması için 2027 yılında emrinde olacak 430 milyon euroyla RMMO’nun kalitesinin modern araçlar, ekipmanlar ve olanaklarla yükseltilmesi için yeni sözleşmelerin hayata geçirme konusunda hareket edeceğini kaydetti.

Gazete, Rum Yönetimi’nin artık İsrail ve Avrupa ülkelerinden silahlanma programları tedarik ettiğini, öte yandan yakın zamanda ABD’den de silahlanma programları satın almaya başlamasının beklendiğini anımsattı.

Haberde 2027 yılı içerisinde aralarında tanklar, saldırı helikopterleri, tanksavar silah sistemleri, personel taşıma araçları, insansız su üstü araçları (USV), anti-drone sistemleri, yüzer araçlar ve mühimmatların bulunduğu yeni silahlanma programları alımının ileriye götürüleceği de kaydedildi.

Gazete Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın kısa süre önce yaptığı bir açıklamada yeni silah sistemlerinin RMMO’ya, caydırıcı gücünü güçlendirme imkânı vereceğini söylediğini de anımsattı.

Gazete “Savunma Diplomasisi” alt başlığı altında ise RMMO’nun operasyonel anlamda düzeyinin yükseltilmesinin ötesinde yeni ve modern silah sistemleri satın alınmasıyla birlikte, vatanın savunmasının savunma diplomasisi alanındaki müdahalelerle de başarıldığını öne sürdü.

Haberde Rum savunma ve dışişleri bakanlıklarının Rum Yönetimi’nin AB içerisindeki güçlü ortaklarla ve ABD’yle ilişkilerinin düzeyinin yöntemli bir şekilde yükseltilmesi aynı zamanda Türkiye’nin ileri sürülen faaliyetleri karşısında ulusal çıkarlarına hizmet eden ittifakların güçlendirilmesi için çalıştığı da belirtildi.

Rum Yönetimi’nin son yıllarda bu ittifaklar sayesinde pazarlık gücünü güçlendirdiğini savunan gazete, ABD’nin de gerek Güney Kıbrıs gerekse Yunanistan’la sahip olduğu savunma iş birlikleri aracılığıyla Doğu Akdeniz’deki varlığını artırdığına işaret etti.

Haberde diğer devletlerle savunma iş birliği ilişkilerinin güçlendirilmesinin üç eksende hareket ettiği ve bunların bölgesel iş birliklerinin ileriye götürülmesi, ABD’yle ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi ve tek (birleşik) savunma politikası olduğu kaydedildi.

Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik, barış ve istikrar koşulları meydana getirilmesi çabalarında esaslı rol oynamayı istediğini yazan gazete, Rum kesiminin bu gidişata yönelik olarak Avrupa ülkeleriyle ayrıca aralarında İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Lübnan gibi bölgesel ülkeler ayrıca İngiltere ve ABD gibi önemli ülkelerle savunma ve güvenlik alanlarında ikili iş birlikleri geliştirdiğini iletti.

Son yıllarda Rum Yönetimi ile ABD arasındaki askeri iş birliğinin de önemli ölçüde güçlendiğini savunan gazete, RMMO’nun hali hazırda ABD’den gece görüş dürbünleri ve patlayıcı mekanizmanların etkisiz hale getirilmesine ilişkin robotik sistemler gibi ölümcül olmayan ekipman satın aldığını belirtti.

Buna paralel olarak iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında yıllık bazda ortak tatbikatlar ve eğitimler yapıldığını yazan gazete, RMMO’nun “SPP” (State Partnership Program) programına katılımının da önemli olduğuna işaret etti.

Rum Savunma Bakanlığının Rum Yönetiminin AB’deki daimî temsilciliğinde askeri bir heyeti olduğunu ve bu şekilde askeri ve diğer konularla alakalı karar alma merkezlerine aktif bir şekilde katıldığını da kaydeden gazete, Savunma Bakanlığı’nın subayları ve çeşitli pozisyonlardaki görevlileriyle AB askeri kurmaylığı (EUMS), Avrupa Savunma Örgütü, Savunma ve Güvenlik Koleji (ESDC) ve Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesi (MPCC) gibi Avrupa kurumlarında yer aldığını ekledi.