Politis gazetesinde Mihalis Olimpios imzasıyla yer alan görüş yazısında Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'nın, Cyprus Forum davetinde unvanının Güney Kıbrıs’taki aşırı sağ ELAM’ın baskısı üzerine değiştirilmesi konusu irdelendi.

Yazıda bazen siyasi bir eylemin siyasi bir duruştan daha fazlasını ortaya koyduğu ve Harmancı ile Cyprus Forum meselesinin de bunlardan biri olduğuna işaret edildi.

ELAM’ın Harmancı’nın forumdaki varlığına tepki gösterdiği, çünkü forumun programının Harmancı’yı “Lefkoşa Türk Belediye Başkanı” olarak gösterdiği belirtilen yazıda, forumun daha sonra Harmancı’nın unvanını “Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk toplumu lideri” olarak değiştirdiği, Harmancı’nın ise değişikliğin Rum Yönetimi yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından yapıldığını savunduğu aktarıldı. Ancak söz konusu unvanın Türk tarafının “icadı” olmamasının çelişki (paradoks) olduğu ifade edildi.

Yazıda “Kıbrıs Cumhuriyeti” anayasasının 173’üncü maddesinin Lefkoşa’da bir “Türk Belediyesi’nin” varlığını açıkça öngördüğü, dolayısıyla bunun bizzat “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” anayasal terminolojisi olduğu da ifade edildi.

Cyprus Forum’un bu unvanı önceki organizasyonuna kullanmış olmasının daha da ilginç olduğu belirtilen yazıda “O halde ne değişti? Anayasa değil. Harmancı da değil. Siyasi ortam ve güçler dengesi değişti” vurgusu yapıldı.

Yazıda ELAM’ın tabii ki Harmancı’nın siyasi görüşleriyle hem fikir olmama hakkına sahip olduğu gibi, itirazlarını dile getirme ve siyasi olarak buna karşı çıkma hakkına sahip olduğu da belirtildi.

Yazıda bununla virlikte, siyasi anlaşmazlıkla bir konuğun forumda yer alma biçiminin değiştirilmesinin talep edilmesi arasında büyük fark olduğu; biriyle anlaşamamanın demokrasinin bir unsuru olduğu, kimin konuşmasına izin verileceğini, kimin konuşmasına izin verilmeyeceğini belirlemeyi istemenin ise demokrasiden çok uzak olduğuna yer verildi.

Cyprus Forum’un sorumluluğunun ise tam da burada olduğu vurgulanan yazıda, Cyprus Forum organizatörlerinin kötü niyete sahip olduklarının düşünülmemesi gerektiği ve organizatörlerin muhtemelen etkinliği gölgede bırakacak bir çatışmadan kaçınmaya çalıştıkları ancak nihayetinde bunun yaşandığı kaydedildi.

Yazıda tam da bu noktada forumun direnç göstermesi gerektiği ve “söz konusu unvanın Harmancı’nın etkinliğe katıldığı unvanı tarif ettiğini ve Harmancı’nın forumda yer almasının herhangi bir rejimin tanınmasını teşkil etmediğini söyleyebileceğine” işaret edildi.

Bunun yerine unvan değişikliğinin, önce Harmancı’nın akabinde de Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un forumdan ayrılmasına yol açtığı kaydedilirken, öte yandan Rum hükümeti ile Rum dışişleri bakanlığının Harmancı’nın unvanının değiştirilmesi için foruma direktif verdiklerinin ise kanıtlanmadığına işaret edildi.

Ancak Harmancı’nın bu hususta, forumun organizatörlerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” yetkilileriyle yapılan istişarelere atıf yaptıklarına dair kamuoyunda bir açıklamasının bulunduğu ve bunun tek başına bazı makul soruları gündeme getirdiği de kaydedildi.

Bu sorulara verilecek yanıtların önemli olduğu ifade edilen yazıda, çünkü Kıbrıs’ın daha az değil daha çok diyalog kanallarına ihtiyacı olduğu bir dönemde, siyasi baskı uygulandığı zaman diyalog alanının bile buna uyum sağlaması gerektiği izleniminin yaratılmasının son derece kötü olacağı vurgulandı.

Yazıda ELAM’ın Harmancı’yla hem fikir olmama hakkına sahip olduğu gibi, Cyprus Forum’un da organizasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini isteme hakkına sahip olduğu, demokrasinin ise tartışma zorlaştığında sınandığına işaret edildi.

Ne yazık ki bu sefer diyaloğun ve barış içerisinde bir arada yaşamanın kaybettiği vurgulanan yazıda, belki de bu olaydan çıkarılacak gerçek dersin “Tepkilere yol açabilecek her şeyden kaçınarak diyaloğu koruyamayız. Diyaloğu, her ne kadar birilerinde hoşgörüsüzlüğe neden olsa da her şeyin duyulmasına izin vererek koruruz” şeklinde olduğu kaydedildi.