Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 20 yıllık diplomatlık kariyerine rağmen, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla diplomatik başarı sergilemediği, konuşmanın müzakerelerin önünü açmak yerine kapatmak amacıyla hazırlanmış izlenimi verdiği vurgulandı.

Cyprus Mail Gazetesi, Hristodulidis’in salı günü BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı eleştiren bir görüş yazısı yayımladı.

Hristodulidis’in konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir yandan BM parametreleri çerçevesinde müzakerelerin başlamasını destekleme yönünde çağrıda bulunduğu; diğer yandan da onu “ikiyüzlülük ve çifte standartla” suçladığına dikkat çekilen yazıda, “Erdoğan’ın bu çağrıya uyma ihtimali düşük olsa da Hristodulidis’in kendisine yönelik suçlamalarının ardından ihtimalin sıfırlandığı” görüşü ifade edildi.

Yazıda, Hristodulidis’in BM Genel Kurul konuşmasının geçmişe dönüş niteliğinde olduğu, 1974 Barış Harekatı'nı takip eden yıllarda Rum Lider Spiros Kiprianu’nun yaptığı konuşmaları hatırlatan; öfke dolu, kendini haklı gören ve puan toplamaya yönelik bir konuşma olduğu belirtildi. Yazıda, konuşmanın Kiprianu’nun Genel Kurul’da 1982 yılında yaptığı konuşmanın yeniden yazılmış şekli olabileceği de kaydedildi.

O dönemde Kıbrıs Rum halkının acısı taze olduğu için liderinden mücadeleci sözler duymaya ihtiyaç duyduğu belirtilen yazıda, o zaman dahi bu tür söylemlerin somut bir sonuç ortaya koymadığı ifade edildi.

-“Liderlerin BM konuşmaları Kıbrıs’taki kamuoyuna yönelik…Takdir kazanmak hedefleniyor”

Sonraki yıllarda Rum Başkanların BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaların genellikle daha az çatışmacı ifade içerdiği kaydedilen yazıda, Rum liderlerin her eylül ayında BM Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmaların diğer ülke liderlerine değil; Kıbrıs’taki kamuoyuna yönelik olduğu kaydedildi. Yazıda, Türkiye’ye karşı sert bir tutum sergilenen bu konuşmalarla “Güney Kıbrıs’ın ulusal çıkarı savunulduğu için” takdir kazanmanın hedeflendiği de belirtildi.

Yazıda, Rum Liderlerin Genel Kurul kürsüsünde yaptıkları konuşmalardan “Kıbrıs sorununun hâlâ devam ettiği ve bunun sorumlusunun Türkiye olduğu” iddiasını “dünyaya tekrarlamaktan başka bir sonuç çıkmadığı” da ifade edildi.

Yazıda, BM Genel Kurulu'ndaki diğer ülke liderlerinin zaten Kıbrıs konusuyla ilgili bir görüşleri olduğu ve bunun bir konuşmayla değişmediği de yer aldı.

Hristodulidis’in konuşmasında, kendisinden önce konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “en üst düzeyde ikiyüzlülük” yapmakla suçladığı anımsatılan yazıda, Erdoğan’ın konuşmasında uluslararası hukuka, tüm devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine işaret ettiği kaydedildi.

-“Konuşma Rum Yönetimi’ne ne kazandırdı?”

Yazıda, “Erdoğan ikiyüzlülük ve çifte standartla suçlanabilir ancak Hristodulidis’ın bunu söylemesi ve Türkiye’yi ‘uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlaması' Rum Yönetimi’ne ne kazandırdı” denildi.

Makalede, “Belki gözümüzden kaçan bir şey var, fakat Hristodulidis’in yeniden başlamasını istediği müzakerelerin anahtarını elinde tutan kişiye hakaret etmesi pek akıllıca görünmüyor” ifadesi de kullanıldı.