Limasol’da meydana gelen olayda bir apartmanın beşinci katındaki bir dairenin balkonu dün çökme sonucu alt kattaki dairenin balkonuna düştü, olayda yaralanan olmadı.

Haravgi gazetesi, olayın 56 daireli apartmanda meydana geldiğini, olay sonrasında Sivil Savunma ekipleri ile yerel yönetim birimlerinin harekete geçtiğini ve zarar gören dairelerin boşaltıldığını yazdı.

Gazete, Sivil Savunma ekiplerinin ayrıca dairelerde ikamet edenlerin barınma ihtiyacını üstlendiğini belirtti.

Habere göre, bina tehlikeli olarak ilan edilerek, derhal boşaltılması talimatı için gerekli prosedürler başlatıldı.