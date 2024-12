CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 8 Aralık Pazar günü, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu 37 Puan ile Ingrid Resch oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, Olgun Emirzade 34 Puan ile ikinciliği elde ederken, Mahmut Kahraman ise 33 Puan ile turnuvanın üçüncüsü oldu.

Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar gün sezonun en önemli turnuvalarından biri olan Masters Turnuvası gerçekleşecek. İki gün boyunca oynanacak olan turnuvada, sezon içerisinde Creditwest Bank Best of Seven liginde ilk 12 sırayı alan oyuncular mücadele edecek.