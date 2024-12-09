Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Emir Turalı

Göçmenköy: Ozan, Eray (70.Dk Kayra),Bekir (60.Dk İsmet), Mevlüt(46.Dk Salim),Reşit, Alaattin (60.Dk Mehmet Kaylak), Lütfi, Arda Sözcü, Arda Karacan (46.Dk Süleyman), Bilal, Debouto

Gönyeli: Remzi, Ahmetcan (89.Dk Kahraman), Mahmut İneci, Hasan Kanlı, Berkem, Azat, Elvis, Bayram (63.Dk İbrahim Kaba), İbrahim Çıdamlı (89.Dk Ahmet Aksoy), Malle (63.Dk Arseven), Doukara

Goller: 78.Dk Debouto (Göçmenköy)-9 ve 54.Dk Doukara (Gönyeli)

Aksa Süper Ligin 12. Haftasının kapanış maçında Göçmenköy, Gönyeli’yi konuk etti. Atatürk Stadında oynanan Göçmenköy – Gönyeli maçının geçen ilk devreside Gönyeli daha etkili oynarken, Doukara’nın 25 metreden 90’a giden şutunda da 1 – 0 öne geçti.

İkinci devreye de etkili başlayan Gönyeli, Doukara ile skoru 2 – 0 yaptı. 2 – 0’dan sonra oyuna denge gelirken, Göçmenköy ilerleyen bölümde baskıyı artırdı ve Debuto skoru 1 – 2 yaptı. Maç da bu skorla sona erdi.

5.Dk: Gönyeli atağında Bayram ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top kaleci Ozan’dan geri geldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı

9.Dk: Gönyeli atağında orta sahada topu alan Doukara hızla rakip ceza alanına doğru yöneldi ve önünü boşaltarak ceza alanı dışından mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-1 Gönyeli

18.Dk: Gönyeli’de İbrahim Çıdamlı kullandığı köşe atışında topu kale içine ortaladı. Hasan Kanlı’nın kafa vuruşunda kaleci Ozan topu kornere çeldi.

21.Dk. Gönyeli’de İbrahim Çıdamlı kullandığı köşe atışında topu kale içine ortaladı. Kaleci Ozan bu topu almak istedi ancak elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Elvis vurdu ancak topu üstten auta gönderdi.

37.Dk: Gönyeli atağında Malle ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Ozan gole izin vermedi. Dönen topu alan Elvis pasını İbrahim Çıdamlı’ya aktardı. Çıdamlı’nın şutunda kaleci Ozan yine gole izin vermedi. Dönen topa Doukara vurdu ancak Ozan bu topa da engel olarak mutlak bir golü önledi.

54.Dk: Gönyeli kontra atağında Doukara’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Malle, Süleman ve kaleci Ozan’ı ekarte edip bindiren Doukara’yı topla buluşturdu ve Doukara vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-2 Gönyeli

78.Dk: Göçmenköy atağında Gönyeli savunmasının uzaklaştıramadığı topta Debouto ceza alanı dışından etkili bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-2 Gönyeli