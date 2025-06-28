Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Göçmenköy Spor Kulübü iş birliği ile 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 17.00’de KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda “Sporda çocukların gelişimi ve aile desteği” konulu bir seminer düzenlenecek.

Göçmenköy Spor Kulübü’nün projesi olan ve KTSYD işbirliğinde gerçekleşecek olan “Sporda çocukların gelişimi ve aile desteği” seminerinde Teknik Direktör Özgü Bayraktar, Uzman Psikolog Cansın İskender Ünalmış, Milli Sporcu Hasan Piro konuşmacı olacaklar. Sporcu çocuklarımızın ailelerine yönelik gerçekleşecek olan bu seminer halka açık yapılacak ve dileğen aileler katılım gösterebilecek.