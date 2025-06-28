Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın girişimleriyle İngiltere’deki Türk Dili ve Kültür okullarına kira, kitap, video ve tanıtım desteği sağlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar’ın inisiyatifiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer'in İngiltere’de faaliyet gösteren Türk okullarıyla uzun süredir yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Sibel Tatar ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, İngiltere’de Türk Dili ve Kültür Okul başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

KKTC Londra Temsilciliğinde gerçekleştirilen toplantıya; KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Deniz Özalp, Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu temsilen ve eski Başkan Nuriye Mercan ile dokuz Türk Okulu başkanı fiilen ve çevrimiçi olarak katıldı.

Toplantıda; 2025-2026 akademik yılı için İngiltere’de faaliyet gösteren ancak ağırlaşan ekonomik ve sosyal zorluklarla mücadele eden, öğrenci sayısı azalan ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türk Dili ve Kültür okulları için önlem alınması konusu ele alındı. Toplantıda, öğrenci sayısına bağlı olarak belli kriterler çerçevesinde okulların kirasının tümü veya yarısının Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacağı açıklandı.

Sibel Tatar, İngiltere’de faaliyet gösteren Türk okullarının karşılaştığı mali sıkıntılarla ilgili ilk toplantının Ocak ayında gerçekleştirildiğini ve sonrasında hızlıca harekete geçtiklerini belirtti.

Vakıflar İdaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda okullara kira desteği sağlanmasının yanında, yüzlerce Türkçe kitap, soru kitapçığı ve tanıtım materyali gönderileceğini ifade eden Sibel Tatar, okullara halk dansları öğretmenleri görevlendirileceğini, ayrıca İngiltere'de kariyer yapmış kişilerin konuşmacı olarak davet edileceğini kaydetti.

“Sadece asimilasyona karşı değil…”

Sibel Tatar, Türk okullarının korunmasının sadece asimilasyona karşı değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yapı inşa etmek adına da kritik önemde olduğunu vurguladı.

“Kira desteği iki kategoride olacak”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından verilecek kira desteğiyle ilgili de Sibel Tatar, “Okulların sürdürülebilir bir yapıya kavuşulabilmesi ve kira desteği verilebilmesi için iki kategori olacak. Birinci kategoride, 2024-2025 yılı öğrenci sayılarının yüzde 30 ve üzeri artıran okullar 2025-2026 kira bedelinin toplamını alabilecek. İkinci kategoride ise, öğrenci sayısını minimum yüzde 10 artıran okullar, toplam kira bedelinin yarısını alacak” ifadelerini kullandı.

Okullardaki öğrenci sayısının artması ve okulların sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için böyle bir teşvik formülünün ortaya konulduğunu vurgulayan Sibel Tatar, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer ve Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayırkan’a teşekkür etti.

Tatar, kitap temini, videolu tanıtımlar, başarılı isimlerin okullarla buluşması ve Türk kültürüne dair içeriklerin hazırlanması gibi adımların da kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

“A-Level ve GCE Türkçe önemli…”

İngiltere’de faaliyet gösteren Türk Okullarının videolarla tanıtılacağını aktaran Sibel Tatar, A-Level Türkçe’nin ve GCE Türkçe okumanın çocuklara üniversiteye girebilmeleri için avantajlarının anlatılmasının önemine de değindi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Tümer, bu kararların Sibel Tatar’ın girişimleriyle alındığını vurgulayarak, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Özalp okullara ilk kez kira yardımı yapılacağına dikkat çekti.

Okul temsilcileri de bu desteklerin önemini vurgulayarak öğrenci sayısını artırmak için çalışacaklarını dile getirdi.