Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, sporun paydaşlarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede komite adına bir heyet Cimnastik

Federasyonu'nu da ziyaret etti. Ziyaret sırasında heyet, salonda antrenman yapan sporcu ve antrenörlerle de bir süre sohbet etti.

Söz alan sporcular ve hocaları özellikle salonun ısıtma-soğutma sisteminin yetersizliğinden şikayetçi oldular, aletlerin yetersizliği ve tesis ihtiyaçlarını ifade ettiler.

Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu ile CTP Spor Komitesi toplantısında da bu konular daha detaylı ele alındı, genelde spor, özelde ise jimnastik alanında nelerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu, CTP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu ilginin örnek olmasını temenni etti. Sapsızoğlu, başta tesisleşme olmak üzere yaşadıkları sorunlar ve federasyon olarak faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 7 bin civarında çocuk ve gencin jimnastik sporu yaptığını ya da eğitimi aldığını anlatan Sapsızoğlu, daha iyi koşullar yaratmak için uğraş verdiklerini kaydetti.

CTP Spor Komitesi Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da konuşmasında, binlerce gencin hayatına dokunan Cimnastik Federasyonu yönetici ve antrenörlerine teşekkür etti. Sporun paydaşlarına kulak vermeye devam edeceklerini vurgulayan Özuslu, elde ettikleri bilgi, görüş ve önerileri parti politikalarına uyarlamak hedefinde olduklarını söyledi. Özuslu, bizzat tanık oldukları salonun havalandırma sorununun derhal çözümlenmesi gerektiğine de işaret ederek, "Böylesi koşullarda antrenman yapmak hem sporcularımız hem de hocalarımız için gerçekten de çok zor. Onlar çok daha fazlasını hak ediyor ve doğru planlama ile tesisleşme başta olmak üzere sporun sorunlarını çözmek mümkündür" dedi. Sami Özuslu, CTP Spor Komitesi olarak Cimnastik Federasyonu ile sürekli temas halinde olacaklarını da sözlerine ekledi.