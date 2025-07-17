Gönyeli-Alayköy Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor.

Aşıklar Tepesi ve Alayköy çemberlerinde bu akşam peyzaj çalışmalarına devam edildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“EMEK SAHADA

Şu anda gece… Ama sahada hâlâ çalışan bir emekçi ekip var.

Aşıklar Tepesi ve Alayköy çemberlerimizde peyzaj çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Aşıklar Tepesi, sulama ihtiyacı az olan bitkilerle kurakçıl peyzaj (xeriscaping) anlayışıyla tasarlandı.

Alayköy çemberinde ise iklim dostu peyzaj yaklaşımımızla, doğayla uyumlu bir düzenlemeye imza atıyoruz.

20 Temmuz’daki çevre yolu açılışına doğru ilerlerken, bölgemizden geçen bu çevre yolu ve çemberler sadece ulaşımı değil; vizyonumuzu, iklime bakışımızı da anlatacak.

Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Birlikte üretiyor, birlikte güzelleştiriyoruz.”