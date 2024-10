Tatar: “Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan izolasyonlar insanlık ayıbı”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Milli Olimpiyat Komitesi 2024 Olimpizm Ödül Töreni” çerçevesinde adada bulunan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Nihat Usta ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paris 2024 Olimpiyatlarında Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç de yer aldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği başarıdan dolayı Yusuf Dikeç’i tebrik ederek, Dikeç’i görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Elde edilen başarıların Anavatan Türkiye için büyük bir gurur olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, başarıların artarak, devam etmesi temennisinde bulundu.

Dikeç’ten Tatar’a forma takdimi

Dikeç, Cumhurbaşkanı Tatar’a 2024 Olimpiyatlarında giydiği formayı hediye olarak takdim etti.

Konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan izolasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının her türlü haksızlığa rağmen spora önem verdiğini ve dünyanın her yerinde gerçekleşen müsabakalara katılan başarılı gençler olduğunu kaydetti.

Uygulanan her türlü ambargoya rağmen başarılı olan sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu uğurda sporcuların çalışmalarına destek olan ve onlara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan haksız izolasyonların insan ayıbı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmak adına her türlü çağrıda bulunduğunu belirtti.

İletişim çağında yaşanan bu kısıtlamaları, gençliği cezalandırmak olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkmasının engellendiğini vurguladı.

Yaşanan tüm olumsuzluğa rağmen anavatan Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarının desteğinin yadsınamaz olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Türkiye Olimpiyat Komitesi yetkililerine, çalışmalarında başarılar diledi.