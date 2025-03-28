Milli yüzücülerimizden Kemal Elektrikçi ve Bekir Yemen Kadına Şiddete Hayır ve Katledilen Eşekler için farkındalık adına bayram günlerinde 2 gün süreyle Gazimağusa’da FİT Plus spor merkezinin olimpik havuzunda kulaç atacaklar.

Son yılların en anlamlı spor organizasyonları arasında yer alacak, arife ve bayramın ilk günü olan 29 ve 30 Mart da gerçekleştirilecek etkinliğe uluslararası “ Barış için Başka Bir Dünya Mümkün” hareketinin Kıbrıs Temsilcisi sanatçı Gülsün Karadayı, Northernland Kıbrıs ve FİT Plus sponsorluk ediyor.

Gülseren Bölgesi’ndeki VİA PARK Havuzunda 29 Mart sabahı saat 08.30 da başlayacak etkinlikte uluslararası birçok etkinliğe katılan 2 milli yüzücü Kemal Elektrikçi ve Bekir Yemen belirli aralıklarla gün boyu kulaç atacaklar. Anlamlı yarışma 30 Mart sabahı saat 08.30 da tekrarlanacak.