Spor Dairesi, yenileme ve tadilat çalışmaları yaptı

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü yaptığı açıklamada Lefkoşa Atatürk Stadı ve Atatürk Spor Salonu’nun protokol koltuklarının yenilendiğini ve hizmete girdiğini açıkladı.

Atatürk Stadı ve Spor Salonu’nun protokol koltuklarının, uzun bir süreden beridir yenilenmediğini ve yıprandıklarını belirten Sütcü, bu sorunu giderdiklerini ve yenilenmiş koltukların hizmete girdiğini anlattı. Atatürk Spor Salonu’nda uzun süredir ısıtma ve soğutma sistemlerinde var olan sorunu da çözdüklerini açıklayan Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, salonun daha çağdaş ve kullanımlı hale geldiğini dile getirdi.

ERTUĞRUL APAKAN’DAKİ REGÜLATÖR SORUNU GİDERİLDİ

Girne’de bulunan Ertuğrul Apakan Salonu’ndaki elektrik regülatör sorununu da çözdüklerini anlatan Sütcü, salondaki tamir ve tadilat işlerini de tamamladıklarını ve salonun elverişli durumda hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

LEFKE’DE PROJEKTÖRLER YENİLENDİ

Lefke 16 Ağustos Stadı’nın projektörlerinin yenilendiğini de aktaran Sütcü, adım adım ilerlediklerini ve sorunları tek tek çözdüklerini belirterek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Ada genelindeki tüm saha ve salonlardaki var olan sorunların bilgileri dahilinde olduğunu da anlatan Sütcü, imkanlar çerçevesinde bu sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

