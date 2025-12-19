Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Merhum üyelerden Fevzi Beyar’ı ölümünün 1. Yıldönümünde kabri başında andı. KTSYD Başkanı Özsoy törende yaptığı konuşmada katılım gösteren herkese teşekkür etti ve Fevzi Beyar’ın spor camiasının da sevilen kişiliğinin yanı sıra çok büyük hizmetleri olduğunu ve herkes tarafından sevilip sayılan bir kişiliğe sahip olduğunu hatırlattı. Özsoy, “Beyar’ın adını yaşatmak, gelecek nesillere unutturmamak görevimizdir” diyerek bunun için yönetim kurulu olarak çalışacaklarını hatırlattı.

Bir yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat eden Fevzi Beyar KTSYD tarafından düzenlenen anma töreninde ailesi, spor camiası ve sevenleri tarafından anılırken törende eski KTSYD başkanlarından Songuç Kürşad, ailesi adına Seran Bayar, kardeşi Ahmet Bayar, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşma yapıp dualarla Fevzi Beyar anıldı.