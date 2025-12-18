Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl balosunu bu kez Le Chateau Romance Restoranda gerçekleştirdi.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği gecede açılış konuşmasını yapan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, bu gibi etkinliklerin üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırdığına vurdu yaptı. Geleneksel hale gelen yıl yemeğini bir kez daha düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Özsoy, en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olan KTSYD’nin her dönem daha da güzel icraatlar yaptığını belirtti.

Spor yazarı üyeleri arasında vefat ederek aramızdan ayrılanlara rahmet dileğinde bulunan Necati Özsoy, onların asla unutulmayacağına ifade etti. Konuşmasında son olarak ocak ayında Ankara’da gerçekleşecek olan eğitim semineri ile bilgi veren Özsoy, hazırlıklarını en iyi şekilde yürüttüklerini söyledi.

Gecede spor yazarlığında 25 yılını dolduran Ahmet Özsoy’a plaket de verildi. Ahmet Özsoy plaketini, yeni yıl yemeğinde olan en eski başkan durumundaki Songuç Kürşad tarafından aldı.

Yeni yıl yemeğinde sahne alan spor yazarı Serkan Soyalan ve arkadaşlarının müzikleri ile coşan üyeler, zengin hediye çekilişi ile büyük heyecan ve keyif dolu anlar yaşadı.