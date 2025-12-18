Gönyeli – Alayköy Belediyesi bölge okulları ve spor tesislerine katkı yaparak yenilemelerine devam ediyor.

Alayköy İlkokulu’nda bulunan çok amaçlı spor alanının çevresindeki paslanmış tellerin değişimi, demirlerin boyanması ve eski duvarın önüne çim çit yapılması geçtiğimiz günlerde Gönyeli-Alayköy Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay şunları dile getirdi:

“Geçen yıl açılışını yaptığımız çok amaçlı spor alanımızın meyvelerini bu yıl futbolda ve atletizmde almış olduğumuz başarılarla toplamaya başlarken, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanımız Sn. Hüseyin Amcaoğlu'nun spor alanımıza katkıları devam ediyor.

Spor alanımızın çevresindeki paslanmış tellerin değişimini, demirlerin boyanmasını ve eski duvarın önüne çim çit yapılmasını sağlayarak göze daha hoş gelen bir alan yaratılmasını sağladık. Ayrıca kale arkasındaki demirlerin üzeri tel ile yükseltilerek öğrencilerimizin toplarının okul dışına çıkmasının önüne geçilmiş oldu.

Belediye Başkanımız Sn. Hüseyin Amcaoğlu’na okulumuza yapmış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.”