Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ile Civisil Spor Kulübü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Her iki spor kulübü de, spora ve gençliğe verdiği desteklerden dolayı Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkürlerini iletti.

LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ İLE CİVİSİL SPOR KULÜBÜ BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mertsan Çakırlı ile Civisil Spor Kulübü Başkanı Aydın Çırakoğlu, beraberindeki kulüp yöneticileri ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, İskele’nin her iki kulübünün dayanışmasına dikkat çekildi, sporun gençler üzerindeki önemi ve kulüplerin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Her iki spor kulübü de spora ve gençliğe verdiği desteklerden dolayı Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkürlerini iletti.

SADIKOĞLU: “SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin sporla iç içe olmasının önemine vurgu yaptı ve İskele Belediyesi olarak sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.