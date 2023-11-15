banner913
banner932
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
11 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
21 0
 
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
19 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
26 0
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
17 0
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
35 0
Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi
Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi
23 0
banner964
banner985

Rusolu cimnastikçiler, Sarayönü’nü renklendirdi

banner476

banner974
Rusolu cimnastikçiler, Sarayönü’nü renklendirdi
banner971
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin 40. kuruluş yıl dönümü sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 15 Kasım Cumhuriyet Korteji’ne, Ortaokullar arası Cimnastik Şampiyonası birincisi Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız – Erkek cimnastik takımları da katıldılar.
Beden Eğitimi öğretmenleri Nagehan Zekai eşliğinde Sarayönü’nde muhteşem gösteriler sunan Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçilerinin gösterilerini KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da izledi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri cimnastik gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.