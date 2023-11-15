Rusolu cimnastikçiler, Sarayönü’nü renklendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin 40. kuruluş yıl dönümü sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 15 Kasım Cumhuriyet Korteji’ne, Ortaokullar arası Cimnastik Şampiyonası birincisi Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız – Erkek cimnastik takımları da katıldılar.

Beden Eğitimi öğretmenleri Nagehan Zekai eşliğinde Sarayönü’nde muhteşem gösteriler sunan Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçilerinin gösterilerini KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da izledi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri cimnastik gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

