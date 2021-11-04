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Latif, Mağusa’nın gururu oldu

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Gazimağusa Belediyesi personeli olan Halil Latif, Men’s Model kategorisinde birinci gelirken, NAC Universe Avrupa Şampiyonasında KKTC’yi temsil edecek

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Latif, Mağusa’nın gururu oldu
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KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun Dr. Kemal Demirciler’in anısına düzenlediği Milli Takım Seçme Şampiyonası’na Gazimağusa Belediyesi’nin sponsorluğunda katılan ve şampiyon olan Halil Latif, belediye başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. 
Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Men’s Model kategorisinde birinci gelen Halil Latif, 20 Kasım’da Almanya’da yapılacak NAC Universe Avrupa Şampiyonasında KKTC’yi temsil edecek.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa ve KKTC adına gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ettiği Halil Latif’in Gazimağusa Belediyesi personeli olduğu için kendisini gururlandırdığını ifade ederek, Halil Latif’in yurt dışında da başarılarının artarak devam etmesini diledi.
 
 
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