Küçük cimnastikçiler, İstanbul'da dördüncü oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu'na bağlı küçük erkek sporcularımız İstanbul'da düzenlenen Artistik CimnastLig müsabakalarına katıldılar.

KKTC Cimnastik FederasyonuErkek Takımı minikler kategorisinde ilk kez 1. Ligde mücadele ettiler. Talha Küçük, Armin Sekizler, İbrahim Aras Çolak, Mustaaf Kerem Albayrak ve Ahmet Eren Albayrak’tan oluşan küçük takımımız Mustafa Erbulut ve Türkay Özata’nın antrenörlüğünde başarılı bir performans sergilediler.

Cimnastik FederasyonuMinikler Erkek Takımımız, Artistik CimnastLig müsabakalarını dördüncü olarak tamamladılar.

