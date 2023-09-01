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KTSYD’de “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri yapıldı

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KTSYD’de “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri yapıldı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği  yeni sezon öncesi futbol oyun kuralları ile ilgili seminer düzenledi. Futbolda yeni sezon öncesinde MHK Eğitmenleri Derviş Atakan ve Niyazi Nizam, 31 Ağustos Perşembe akşamı KTSYD merkez binasında spor yazarlarına  “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” başlıklı bir seminer verdi.  MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın da katıldığı seminerde futbol maçlarında en çok tartışılan “ele çarpma” ve “ofside” konuları daha geniş kapsamlı değerlendirildi. Seminerin sonunda KTSYD Başkanı Necati Özsoy Derviş Atakan’a teşekkür plaketi taktim etti.
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