KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu

İki yıldır yapılamayan balo 27 Aralık 2022 Salı günü, Le Chateau Romance Restoran’da yer alırken, geceye yapılan çekilişle katılım gösteren üyelere hediyeler takdim edildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yılbaşı balosu düzenledi. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır yapılamayan balo 27 Aralık 2022 Salı günü, Le Chateau Romance Restoran’da yer aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen gecede dernek üyeleri geride kalan yılın yorgunluğunu atma fırsatı buldu.GÜRKAN: DERNEĞİN BUGÜNLERE GELMESİNDE EMEĞİ GEÇENLERİ SELAMLARIMGecede konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, üyelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. “2023 yılı bizim için çok önemli çünkü derneğimizin 40. yılı” diyen Gürkan, “Geçmişten günümüze derneğin bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şahsınızda selamlarım. Çünkü o adımlar atılmasaydı, bugün burada olmazdık” dedi. Gürkan, yeni yılda başta sağlık ve huzur dilediğini ifade ederken, 40. yılda seçimli genel kurulun da olacağını, genel kurula kadar görev süreleri zarfında yapmayı planladıkları birçok etkinliğin olduğunu sözlerine ekledi.Geceye Çift Sıfır grubu söylediği şarkılarla renk katarken, yapılan çekilişle katılım gösteren üyelere hediyeler takdim edildi.YILIN İLK ETKİNLİĞİ, SPORUN VİZYONU EĞİTİM SEMİNERİKTSYD tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yılın ilk eğitim faaliyeti olan Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, bu yıl 13-15 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Seminer Bafra bölgesinde bulunan Limak Deluxe Hotel’de yer alacak. Seminer ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacak.