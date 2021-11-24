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Kaymaklı dergisi yayınlandı

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Kaymaklı dergisi yayınlandı
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Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu ve Küçük Kaymaklı Kadın Kollarının başarılı icraatları devam ediyor.
Küçük Kaymaklı yönetimi, 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan kulübün geçmişinden – bugüne kadar tarihinin anlatıldığı Küçük Kaymaklı dergisini yayınladı. 1951 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Küçük Kaymaklı kulübünün dergisini Küçük Kaymaklı Kadın Kolları üyeleri dağıtıyor.
 
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