Kaymaklı dergisi yayınlandı

Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu ve Küçük Kaymaklı Kadın Kollarının başarılı icraatları devam ediyor.
Küçük Kaymaklı yönetimi, 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan kulübün geçmişinden – bugüne kadar tarihinin anlatıldığı Küçük Kaymaklı dergisini yayınladı. 1951 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Küçük Kaymaklı kulübünün dergisini Küçük Kaymaklı Kadın Kolları üyeleri dağıtıyor.
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