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Kamalı: Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil etmek büyük şans

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Kamalı: Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil etmek büyük şans
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Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Orçun Kamalı, BRTSPOR’a konuştu.
Kamalı yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar bu sporun içinde olmak iyi işler yapmak ve Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil etmek büyük şanstı. Seçildim hem de ikinci turun sonunda en son seçilen oldum. Ama seçilmek önemliydi. Önümüzde dört yıllık bir süreç var. Avrupa’da Tekerlekli Sandalye Basketbolu süratle büyüyen ve en popüler spor.
Bizler bunun daha iyi olması için çalışacağız. Tabi Türkiye’nin temsilcisi olarak Türkiye’de bu spora açık büyük bir kitle var. Onlar içinde elimizden geleni yapmak önceliğimiz olacak. Beni bu spora çeken Mustafa Çelik’i saygıyla anıyorum. Beni aday gösteren Federasyon başkanımız Alpaslan Erkoç ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
 
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