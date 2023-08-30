Güreşciler İbrahim Bahadi anısına güreşecek

Güreş Federasyonu tarafından organize edilecek olan “İbrahim Bahadi Büyükler ve Yıldızlar Plaj Güreşi Müsabakaları” Pazar günü yapılıyor. Yıldızlarda iki, büyüklerde ise tek kategoride gerçekleştirilecek müsabakalar, Alsancak Mare Monte Plajı’nda yapılacak.
Kadınlar kategorisinin de yer aldığı müsabakaların, tartı yapıldıktan sonra 15.00’de başlaması planlanıyor.
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