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Cimnastikte antrenör belgeleri dağıtılacak

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Cimnastikte antrenör belgeleri dağıtılacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu, Federasyonun ilk kez gerçekleştirdiği 2. Kademe Antrenörlük Kurusunun belge dağıtım törenini düzenleyecek.
Antrenörlere belgelerinin dağıtılacağı Acapulco Oteldeki tören 13 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de başlayacak. Kokteylli olacak olan törende KKTC Cimnastik Federasyonu sponsorlarına da plaket takdim edilecek.
 
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