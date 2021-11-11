Cimnastikte antrenör belgeleri dağıtılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, Federasyonun ilk kez gerçekleştirdiği 2. Kademe Antrenörlük Kurusunun belge dağıtım törenini düzenleyecek.

Antrenörlere belgelerinin dağıtılacağı Acapulco Oteldeki tören 13 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de başlayacak. Kokteylli olacak olan törende KKTC Cimnastik Federasyonu sponsorlarına da plaket takdim edilecek.

