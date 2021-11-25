Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu'na bağlı erkek sporcularımız İstanbul'da düzenlenen Artistik CimnastLig müsabakalarına katılacaklar.

KKTC Cimnastik FederasyonuErkek Takımı minikler kategorisinde ilk kez 1. Ligde mücadele edecek.KKTC Cimnastik Federasyonu,küçüklerde de bir takımlatemsil edilecek.

Müsabakalara ilk kez 2 takımla katılacak olan KKTC Cimnastik Federasyonukadrosunda toplam 9 sporcu yer alıyor.

Cuma günü İstanbul’a gidecek olan KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesinde kafile başkanı olarak Menteş Baytaroğlu yer alırken, antrenör olarak ise Bilgin Diker, Mustafa Erbulut ve Türkay Özata kafilede yer alacak.

