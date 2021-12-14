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Bisiklette birinciliklere DAÜ ambargosu

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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Bisiklet Şampiyonasında kadınlarda ve erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon oldu

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Bisiklette birinciliklere DAÜ ambargosu
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Bisiklet Şampiyonası tamamlandı.
Alayköy – Lefkoşa çevre yolunda düzenlenen organizasyonda şampiyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.
Gerçekleşen organizasyonda kadınlarda ikincilik Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bisiklet takımının olurken, üçüncülük ise Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) bisiklet takımının oldu. Erkeklerde ise ikincilik Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) takımının olurken, üçüncülük ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımının oldu. 
Kınacı: “Yağmurlu havaya rağmen rekabet üst düzeydeydi”
Bisiklet Şampiyonası ile ilgili açıklama yapan KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, federasyon olarak yoğun bir tempo içerisine girdiklerini ve ay sonuna kadar hemen hemen hergün bir organizasyon olduğunu belirtti. Bisiklet Şampiyonası’nın keyifli geçtiğine vurgu yapan Kınacı, “Yağmurlu havaya rağmen rekabetin üst düzey olduğu bir yarış izledik. Katkı koyan, emek veren tüm takımlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ederim.”dedi.
 Dereceye giren sporcuları tebrik eden Kınacı, yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim etti.
 
 
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