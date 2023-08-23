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Birinci İyilik Cimnastik Şöleni gerçekleştirilecek

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Birinci İyilik Cimnastik Şöleni gerçekleştirilecek
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KKTC Cimnastik Federasyonu, maddi olanaksızlıklara rağmen faaliyetlerine aralıksız devam ederken, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla 1. İyilik Cimnastik Şölenini gerçekleştirecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan, 1. İyilik Cimnastik Şölenine yönelik olarak şu açıklama yapıldı:
“Çocuklarımızı motive olmalarını sağlayarak sporun içinde tutmak için jimnastik şölenlerimizi her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Bu sayede hedefimiz olan 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflemekteyiz.
8. Eylül Cuma günü Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla 1. İyilik Cimnastik Şölenimizi gerçekleştireceğiz. Bu güzelliğin oluşmasını sağlayan ve her zaman çocuklarımızın yanında olan Vakıflar İdaresi başkanı İbrahim Benter, Mehmet Güneş ve Vakıflar İdaresi personelimize cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
 
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