Sn. Tufan Erhürman, oğlunuzla birlikte berbere giderek ikinizin de ayrı koltuklarda oturarak saç kestirmeniz çok güzel. Birçok çocuk babasız koltuğa bile oturmuyor…

Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde yaptığınız açıklamada polis kadrosunun büyütüleceğini söylediniz. Ancak ülkemiz güvenli bir ülke ise polisin kadrosunun büyütülmesine gerek yoktur diye düşünüyoruz…

Sn. Hüseyin Çavuş, Pazar günü bölgenizde kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı köylerde zarar meydana gelmesi sonrasında bölgede inceleme yapmışsınız. Bu arada bölgenizdeki bazı göletlere su gelmiş ancak bakım ve temizlik olmadığı için herhalde kaybolup gitmiştir…

Sn. Hakan Dinçyürek, Karpaz Devlet Hastanesi’nin inşaatına yaptığınız ziyarette gördüğünüz ilerleme sizi mutlu etmiş anlaşılan. Ancak sizin söylediğiniz gibi yıl sonuna tamamlanması biraz zor bizce…

Sn. Sıla Usar İncirli, CTP olarak Meclis’i Toplum Güvenliği gündemiyle toplantıya çağırmanız sonrasında dün yapılması gereken toplantı nisap yetersizliği nedeniyle yapılamadı. Anlaşılan hükümet size fırsat tanımayacak…

Sn. Mehmet Harmancı, Sanayi Bölgesi’nde sağanak yağış sonrasında yine eski görüntüler ortaya çıkmış. Ama kısa sürede sular yine kaybolmuş. Demek ki yapılan çalışma faydalı olmuş…