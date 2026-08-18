Rum temyiz mahkemesi Baf kaza mahkemesinin kararını bozarak, bir Rus vatandaşının büyük ölçekli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanmak üzere Rusya’ya iade edilmesine karar verdi.

Haravgi’de yer alan haberde söz konusu şahsın ismine yer verilmezken, istinaf mahkemesinin 11 Ağustos’ta oybirliğiyle aldığı kararda Rus makamlarına teslim edilene kadar söz konusu şahsın tutuklanması ve göz altında tutulmasına emrettiği de kaydedildi.

Davanın büyük bir Rus uzay programıyla alakalı olduğunu ve bir Rus uzay şirketinde çalışan şahsın, çalışma arkadaşlarıyla birlikte ihaleye çıkılmadan bir şirketin seçilmesine yön vermekle suçlandığını ifade eden gazete, 1.32 milyar ruble tutarındaki bir sözleşmeyle para transferleri ve dağıtımı yapılması yanı sıra paranın finansal işlemlerle yasallaştırıldığından söz edildiğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi de haberinde söz konusu şahsın ismine yer vermezken, şahsın 2024 yılında Güney Kıbrıs’ta tutuklandığını yazdı.