Sn. Tufan Erhürman, halkın birlik ve beraberliğini bozmamak için sükunet içinde kalmanız çok yerinde. Kirli dil kullanamaya gayret göstermeniz, sizin büyüklüğünüzü ve neden orada olduğunuzu gösteriyor…

Sn. Ünal Üstel, ülkemizin güvenli bir ülke olduğunu söyleyerek verdiğiniz rakamlarla kıyaslama yaptınız. Ancak ülke nüfusuna göre bizce çok adli olay yaşanmakta. Bu nedenle de vatandaşlar korku içinde…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, NKL’nin bir Anadolu Lisesi olarak eğitim hayatına devam edecek olması nedeniyle sınıfları doldurmak için sınavla öğrenci alınması çok yerinde ancak bu sınav duyurusu için biraz geç kalınmadı mı?

Sn. Dursun Oğuz, sizde biliyorsunuz ki nüfus sayımı yapmak hükümetin işidir, belediyelerin değil. Bu nedenle Girne Belediye Başkanı sayın Şenkul’u terslemeniz yanlış oldu…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgeniz İskele’de dün etkili olan fırtına ve sağanak yağış bazı yerlerde zarara yol açmış. Büyük geçmiş olsun. Allah daha büyüğünden sakınsın diyelim…

Sn. Zeki Çeler, Başbakan Üstel’e sert bir çıkışta bulunarak onu emekliliği planlamaya davet etmişsiniz. Belki de siz haklısınız yaşı ilerlemiş olduğu için emekli olması gerek. Ancak sizde biliyorsunuz ki siyasette emeklilik zor…