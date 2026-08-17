Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde iğneden ipliğe her şeyin pahalılaştığını özellikle sebze ve meyve tarzı ürünlerin fiyatlarının astronomik şekilde yükseldiğini ancak fiyatlara göre kalitenin yükselmediğini ve miktarın düştüğünü savunarak bize gönderdiği maydanoz fotosuyla sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız, geçtiğimiz gün marketten aldığı fotoğraftaki maydanoza ödediği paranın hakkını alamadığını ifade ederek “Tamam anladık her şey pahalı oldu, siz de daha çok kazanmak istersiniz de miktarı azaltarak bunu yaparsanız bu hırsızlığa girer. Bir bağ ( bağ demeye bin şahit ister) maydanoz 50 TL. Bu göz göre göre dolandırıcılıktır” dedi.

Marketlerin bu fahiş fiyatlarını devlet yetkililerinden birilerinin görüp görmediğini sorgulayan vatandaşımız “Yok mu bunları denetleyen bir kurum, kuruluş? Eskiden bir bağ aldığımızda avucumuz dolardı. Bu ne hal. Nasıl bir bağ?” diyerek isyanını paylaştı.