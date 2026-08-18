Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesindeki Büyükkonuk bölgesinden bazı vatandaşlarımız son zamanlarda tilki ve başıboş köpeklerden dolayı el aman çektiklerini ifade ederek bu konudaki sitemlerini gönderdikleri bir fotoğrafla dile getirdiler.

Büyükkonuk sakinleri fotoğrafta görülen tilki ve 3 köpeğin dün gece geç vakitlerde kümes telini parçalayarak 70 civciv ve 3 yavru kediyi boğarak katlettiklerini iddia ettiler.

Bin bir güçlükle büyüttükleri civcivlerin tilkiler ve başıboş köpekler yüzünden telef olmasına çok canları sıkıldığını söyleyen bölge sakinleri “Büyükkonuk’ta artan bu olaylar hepimizi hem çok üzdü, hem de endişelendiriyor. Büyükkonuk’ta başka kümeslere de dadanan tilkiler terör estiriyor” diyerek bu konuda ne yapmaları gerektiğini sorguladılar.