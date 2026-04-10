14 yıllık öğretmenim…

Tam 14 farklı yaş grubunu mezun ettim…

Bunlardan bazıları benimle meslektaş olmaya can atıyor…

14 yılda öğrencilerime müfredat dışında ahlaklı olmayı, sevmeyi, öğrenmeyi, etik davranışı, adaleti, kazanmayı, kaybetmeyi de öğretmeye çalıştım…

Daha da devletimiz bizler için sağolsun mezarda emeklilik düşündüğünden 22 yıl meslek hayatım olacak…

22 yaş grubu daha okutup mezun edeceğim…

Bu 14 yılda hem toplum hakları hem de öğretmen hakları için sayısız kez sokakta oldum ve demokratik bir hak olan eylem ve grev hakkımı kullandım… Sesini çıkarmayan ya da çıkaramayanların da sesi olmaya çalıştım…

Dün ilk kez bu demokratik hakkımı kullandığım için polis tarafından ifade vermeye çağrıldım!

“Alo, İsmail Özuçar mı?, Öğretmen misiniz? dünkü eylemle ilgili polis genel müdürlüğüne gelip ifade vermeniz gerekiyor…”

Pazartesi ve salı günleri 2 gün üst üste sendikamın bandosu ile en iyi yaptığım işi yaparak müzikle davulla eylem yapıp haklarımın peşinde koştum…

Anayasa mahkemesi yani yasalar da bizimle hem fikir olacak ki bugün tüm yasa gücünde kararnameleri iptal etti…

Ne bir polise dokundum, ne de “yasa dışı” denilebilecek bir davranışta bulundum…

İfade vermeye çağrılmak, eylem hakkımı kullandığım için dava ile göz korkutmaya çalışılmak bizleri haklı olduğumuz yoldan çeviremez…

İnsanlar “ölüyorum” diye bağırırken şiddete devam edeceksiniz, yasal olmayan her şeyi anayasa mahkemesine ve toplumun tepkisine rağmen gayrı yasal şekilde geçirmeye çalışacaksınız, yine gayrı yasal olmasına rağmen insanların yüzüne biber gazı sıkacaksınız sonra da bir öğretmeni eylemde davul çaldı diye haksız bir soruşturma başlatmak için ifadeye çağıracaksınız…

14 yıldır çocuklarıma öğrettiğim gibi davranarak doğru bildiğim yolda öğretmen ve toplum hakları için mücadele etmeye devam edeceğim ki benden sonra gelenler de yaşanabilir bir düzen bulabilsin…

Bu tarz davranışlar bizleri eksiltmez, korkutmaz…

Sayımızı daha da artırır…

(İsmail Özuçar)

Ne hikmetse kaç gündür cansiparane mücadele eden halkın önüne çıkmaya cesaret edemedin. Kim bilir hangi delikte sokuluydun. Hayrola şimdi ortalık boşaldı cesurlaştın? Derdin ne bu CTP ile anlayamadık. CTP kadar taş düşsün kafana.

Bu eylemde tüm kesimden insanlar, sendikalar ve halk vardı “HALK” . Hani hiç sesine kulak vermediğiniz HALK. Aç gözünü, kulağını dinle ve gör bu insanları. Bu kavga tüm halkın kavgası, bu kavga geleceğimizin kavgası…

Bu halk sizi istemiyor düşün bu halkın yakasından, defolup gidin artık…

(Hasan Öztaş)

Saat 07.45’de bir açıklama;

“KTÖS ve KTOEÖS bugünkü grevi kaldırdı”…

Çocuklar evde, veliler iş yolunda, otobüslerin haberi yok…

Bir şey yazsam gene ben kötü olacağım…

Sustum, yazmıyorum…

(Mahmut Anayasa)

Kuzey'de muhtelif kiliselerde düzenlenecek 15 Paskalya ayini için yapılmış başvurularla ilgili Dışişleri Bakanlığının sessizliği hâlâ sürüyor. Tüm başvurular askıda. Mart ayında da hiç bir izin verilmemişti. Bir taraftan yeni kapı açmak için görüşmeler yapılırken bu tip rövanşist tavırlar toplumsal ilişkileri sabote ediyor. Anlayacağınız bu hükümetin her alanda toplumu izole etme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Bölge savaşlarla kavrulurken Tahsin abimiz de adadaki tansiyonu artırmak için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor...

(Mete Hatay)