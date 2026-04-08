Bir tarafta ekmek kavgası, bir tarafta arazı yağması.

Kimseden hala ses çıkmıyor ama ÇAYIROVA da araziler 100 dönüm 100 dönüm güneş paneli kurulması için dağıtılıyor. Yüzlerce ardıç, zeytin harup yine sökülecek, o arazilerde üretim yapan çiftçi topraksız kalacak üretim yok olacak. Kimin kimlerin umurunda. Ha arazisini 50 yıldır kiralayanın yeni kira sözleşmeleri yapılmayanların da umurunda değil.

Birileri birilerinden intikam alıyorsa bu intikam geleceğin çocuklarından alınıyor. Bilesiniz.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Yeter!

Birisi ölecek burada…

Meclis artık bir eylem yerinin ötesinde; polisle yurttaşın çatışma alanına dönüştü.

Bugün kararlı bir kitle var.

İsyan gerçekten büyük ve “hükümet” denen yapının sessizliği ortamı giderek bir felakete sürüklüyor…

Geri çekiniz şu lanet yasa gücünde kararnamenizi ve seçim tarihini açıklayınız.

İnsanlar şimdi Meclis içinde ve yerde; hem polisi hem eylemcisi…

Bu ülke insanı hiç böylesine birbirine kırdırılmamıştı.

Zaten iradesiz geldiniz; seçilmeden, kendi insanınızın yüzüne hiç bakmadınız.

Vicdan sahibi tek bir “hükümet” vekili yok mu, “bizden bu kadar” diyecek, bu karanlığı sonlandıracak?

Çünkü bu ülke, iradesi yok sayılan insanların ülkesi değildir ve hiçbir iktidar kendi halkına rağmen varlığını sürdüremez.

(Cenk Mutluyakalı)

Dünkü görüşme basına kapalıydı ama sabah Birleşmiş Milletler’den gelen açıklamalar oldukça iyimser. Rum basını ise işi biraz daha ileri götürüp, görüşmenin Antonio Guterres gölgesinde yeni bir çözüm planına hazırlık olduğunu yazdı. Kapalı toplantının içeriğini bilmiyoruz, ama ortada dolaşan hava bu.

İnşallah doğrudur.

Ama insanın aklına Hala Sultan meselesinden sonra Rumların ve Maronitlerin cevaplanmayan başvuruları ve askıya alınan ibadet hakları geliyor...

Sahada hâlâ bambaşka bir tablo var. Güvenilir kaynaklara göre Paskalya’yı da kapsayan 15 başvuru hâlâ Dış İşlerinde bekletilmekteymiş. Daha önceki Mart sonu başvurular da askıya alınmıştı. İbadet hakkı giderek teknik bir mesele olmaktan çıkıp siyasi bir enstrümana dönüştü yine.

Kıbrıs’ta yakınlaşma büyük laflarla değil, küçük temaslarla olur. Bir kiliseye gitmek, bir mumcuk yakıp dua etmek… Siz bu alanları daralttıkça, çözümü değil, mesafeyi büyütürsünüz. Ortodoks Paskalyası kapının ardında...

Yukarıda “iyimserlik”, aşağıda “kısıtlama” varsa, ortada süreç değil, sadece onun görüntüsü vardır.

(Mete Hatay)

Bu alanda herkes bir birini tanır !

KKTC’nın en güzel olan ve tek güzel şeyi kalan nokta . Telefon elimizde yayın yaparken, solda köylüm diğer yanda amcam karşımdaki polis yeğenim ! Meclis içinde yayınlara destek veren arkadaşımın aktardığı yayına bakarkeni çocukluk arkadaşım …. Sağduyuya ihtiyacımız var biz bu değiliz. 50 vekilinde hak kazanarak ülke geleceğine yön vermesi için gerekli hareketi yapması gerekmektedir. Bir çok kişi bu eylemde ortak nokta için hareket ediyor . Artan hayat pahalılığı karşısında ezilmemek için ! Keşke polisinde hakkını koruyan bir sendikası, savunucusu olsa ! Umarım en erken sürede bu istenmeyen dadsız konu biter .

(Turgut Ergel)

DÜNYA VE KKTC :

DÜNYA CAN DERDİNDE

KKTC HAYAT PAHALILIĞI DERDİNDE !!!

BİZİMDE TRUMPDAN PEK FARKIMIZ YOK !!!

HP, hesap işidir oturun bu müsbet ilimi birlikte çözün. Hepiniz eğitimli kişiler siniz. MAU MAULAR gibi ne kavga edersiniz.

Yoksa başımıza bir AYETULLAH mı getirtmek istersiniz.

(Yücel Dolmacı)