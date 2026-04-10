Sn. Nazım Çavuşoğlu, ortaokul ve liselerde yapılamayan sınavların bugünden itibaren yapılması için okul idarelerine yazı gönderilmiş. Ancak neredeyse 1 haftadır ders yapmayan öğrencilerin sınava konsantre olmaz güç olacak…

Sn. Erhan Arıklı, anlaşılan partiniz ‘denize düşen yılana sarılır’ sözündeki gibi çaresizsiniz. Zira siyaset sahnesinde adı kirlenmiş bir kişiyi partiniz çatışına katmanız pek akıl işi değil…

Sn. Hakan Dinçyürek, ülkemizde bir zamanlar hayal olan kalp nakli ameliyatlarının artık rutin hale geldiği ifade ediliyor. Devlet Hastanesinde yapılan beşinci ameliyat sonrasında hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiş. Hayırlısı olsun…

Sn. Hasan Küçük, Meclis Genel Kurulu sırasında geçirmiş olduğunuz rahatsızlık sonrasında dün anjiyo olmuşsunuz. Geçmiş olsun. Anlaşılan son günlerdeki stresli ortam size yaramadı.

Sn. Murat Şenkul, dün Erhan Arıklı ile yaşadığınız gerilim gösteriyor ki, hükümet ortakları bundan sonraki süreçte sosyal medya üzerinden çatışmaya girecek. Kolay gelsin…

Sn. Cavit Atalar, Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği olarak Yeşilırmak Çilek Festivali’nin yaklaşık 1 ay sonra yapılması için kolları sıvamışsınız. İnşallah, o güne kadar çilekler bitmez…