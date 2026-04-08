Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız geçtiğimiz gün gittikleri bir market alış-verişinde rastladıkları asma yaprağının fiyatını görünce yaşadıkları şoku bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Vatandaşlarımız Kıbrıslı Türklerin dolma yapmak için kullandığı asma yaprağının bugünlerde marketlerde satılmaya başlandığını ancak fiyatının fotoğrafta da görüldüğü gibi kilosu 1750 olması nedeniyle büyük bir şok yaşadıklarını belirttiler.

“Bir kilo asma yaprağının 1750 TL’den satıldığını gördüğümüz an az daha küçük dilimizi yutuyorduk. Asma yaprağımı yoksa altın mı satın alıyoruz anlamadık. Asma yaprağı mı altın mı bu mübarek” diye konuşan vatandaşlarımız, bu fiyatların neye göre belirlendiğini sorguladılar.

Geçtiğimiz yıl 1000 TL civarından satışa sunulan asma yaprağının daha sonra 500 TL’ye düştüğünü anımsatan vatandaşlarımız “Kim bu fiyata alacak merakla bekliyoruz. Ancak aklı olan bu fiyattan almaz” diyerek sözlerini tamamladılar.