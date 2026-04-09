Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçi ve hayvancı vatandaşlarımız, Nisan ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hayvanları için sano ve silaj yapımına başladıklarını dile getirdiler.

Bu yıl yağmurların ilkbahar aylarında oldukça fazla olduğunu belirten hayvancılar, bazı bölgelerde Mart ayında yağan yağmurlar sano ve silaj yapacak ekinlerin büyüdüğünü ifade ettiler.

Nisan ayında ise bugüne kadar yağmurların devam etmesi nedeniyle tarlalarına giremedikleri için de silaj yapmaya başlayamadıklarını belirten hayvancılarımız, ilerleyen günlerde güneşli günlerin gelmesiyle yeniden silaj yapımına başlamayı umut ettiklerini dile getirdiler..

Sano ve silaj yapımının çok maliyetli olduğunu ancak hayvanlarından verim almak için bunu yapmak durumunda olduklarını söyleyen hayvancılar, çiftçileri biraz insaflı davranmaya davet ettiler.