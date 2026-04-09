Sn. Tufan Erhürman, ülkede kaosa dönüşen Hayat Pahalılığı Yasa Tasarısı konusunda yaptığınız arabuluculuğun beklenen çözüme ulaşmaması sizi de germiş olsa gerek. Ancak ülkede bir sağduyuya ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir gerçek…

Sn. Özdemir Berova, yapılan yeni değişiklik ile hayat pahalılığı ödeneğini Temmuz’da yarısını ödeyip geri kalanını yıl sonuna ekleme önerinizde sendikalar tarafından kabul görmedi. Keşke komitede karşılıklı görüş alış-verişi yapılmış olsaydı…

Sn. Hüseyin Çavuş, geçtiğimiz günlerde yağan dolulu yağmur nedeniyle orta Mesarya’nın bazı bölgelerinde ekinlerde zarar olduğu yönünde iddialar var. Bu konuda bir çalışma yapıldı mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkemize gelen birçok yük gemisi günlerdir devam eden grevler nedeniyle limanda beklemek zorunda kalmış. Acaba bu konuda ekonomimizin ne kadarlık bir kaybı var hesaplandı mı?

Sn. Orçun Kamalı, Milli Olimpiyat Komitesi ile Vakıflar İdaresi ortaklığında verilecek olan Fair Play Ödülleri yönetmeliği konusunda basın toplantısı yapılarak bilgilendirme yapılması oldukça güzel. Hayırlısı olsun diyelim…