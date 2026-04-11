Bağımsızlık Yolu (BY), genel grev düzenleyen sendikalarla ilk günden beri dayanışma içerisinde olduğunu kaydederek, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti; pazartesi günü eyleme katılacağını duyurdu.

BY tarafından yapılan yazılı açıklamada, hayat pahalılığı ödeneğinin, içinden geçilen kriz ve enflasyon ortamında emekçilerin alım gücünün kısmen de olsa korunması için geliştirilmiş bir önlem olduğuna dikkat çekildi.

Bir ekonomik dar boğazdan geçildiği ve kamu bütçesinin de sıkıntı içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, kriz karşısında emekçileri yoksullaştıracak kararlar almanın yanlış olduğu kaydedildi ve BY'nin gelir kalemlerini arttırmaya odaklı bir yaklaşımı doğru bulduğu ifade edildi.

-“Gelir kalemlerini artıracak birçok yol var…”

Gelir kalemlerini arttırmanın birçok yolu bulunduğu kaydedilen açıklamada, "yıllardır vergiden muaf tutulan kesimlerin vergilendirilmesi, üretim dışı alanlara verilen teşviklerin durdurulması, sermayeye sağlanan imtiyazların ve afların dondurulması, AKSA ve Ercan'ın kamulaştırılması ve ultra zenginlerden servet vergisi alınması" gibi önlemler sıralandı.

Polis teşkilatının çeşitli davalar açarak eylem yapan sendika, örgüt ve siyasi parti temcilcilerini "sindirmeye, susturmaya, korkutmaya" çalıştığı savunulan açıklamada, "Bu çerçevede birçok sendika üyesine onlarca dava okunmuştur. Örgütlenme Sekreterimiz Hasan Çağın Tezbaşar ve Dış İlişkiler Sekreterimiz Umut Ersoy başta olmak üzere, ikisi parti meclisimize mensup toplam yedi parti üyemiz de bu kişiler arasındadır. Barikatlar karşısında omuz omuza durduğumuz, birlikte sloganlar attığımız eylemci yoldaşlarımızla birlikte yargılanmak bizim için onurdur." ifadeleri yer aldı.

Emekçilerin sendikalaşma hakkı için polis ve itfaiye teşkilatlarının sivile bağlanması çağrısında da bulunulan açıklamada, "Teşkilata mensup birçok polis ve itfaiyeci, askeri bir disiplinle benimsemedikleri emirleri uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Emirlere uymak istemeyenlerin, komutanlarından gördükleri aşağılayıcı muameleyi eylem alanında gözlerimiz gördü, kameralar kaydetti" iddiasında bulunuldu.