İRAN - ABD İSRAİL SAVAŞINA YENİ BAKIŞ AÇISI:

Bir haylaz çocuğun veya bir güreş horozunun hep kavga etme histerisi, mitolojiye saplanıp, hayal aleminde yaşama psikozu savaşın başlangıcı oldu. Bu Netanyahudur.

Bunu cesaretlendiren de, yine Ruh hastası, ki tanımı , bazı yorumcular da teyit ederler. " Şizofren " bir babanın , oğlunu kontrole alması gerekirken, onun yanlışlarına destek çıkmasıdır.

Bu iki kabadayı mahalleyi kaosa sürüklediler.

Karşı mahallenin ileri gelenlerini katlettiler.

Ancak iş bu noktaya gelince , kendi aile fertleri bunları terk edmeye başladılar.. Karşı mahallede ölenler kendi aileleri içinde ihtilafları yoktu. Terk edenler ihtilaf halindeler.

Trump ın etrafından ayrılanlar İstihbarat başkanları, komutanlar, Generaller, Bakanlar ihtilaf halinde ayrılıyorlar. İkisi farklıdır.

Haylaz baba oğulu arkadâşları da terk etti. NATO. Giderek yalınızlaşıyorlar.

Saldırıya uğrayan mahallenin ise yakın arkadaşları ile hayatı ilişkileri var. Çinin enerjisinin 0/0 40 İran'dan gider.

Çin bu kaynağın deliler tarafından kesilmesine müsaade edemez.

Nitekim dün, iki ABD askeri uçagı, bir SİHASI, düşürüldü. Bir helikopteri ağır vuruldu ama inmeyi başarmış.

Hani İranın hava gücü yok edilmişti??

Öncelikli çözüm bu baba- oğul iki kişinin ya hapishaneye yada Hastahaneye yatırılmasıdır.

Geç kalınırsa herşeyi yakacaklar.

(Yücel Dolmacı)

EĞİTİM, "ARABACIOĞLU HARCANIRKEN" BİTİRİLMİŞTİ!.

Hiç bir şey söyleyip yazasım gelmiyor içimden.. zira kendini aydın sanan sözüm ona " ilerici " güruh hemen koro halinde faşizan bir yaklaşımla saldırıya geçiyor.. ve usandırıyorlar insanı.. "Bu kadar cehalet de fazla ' dedirtiyorlar..

Gel gelelim bu kadar geleceğe duyarsız bir sendikal yaklaşımı görünce dayanamıyor insan..

Eğitimin defteri aslında maalesef 23 Eylül 2014 yılında dürülmüştü.. Dönemin Eğitim Bakanı Mustafa Arabacıoğlu, daha iyi hizmet için bir takım kararlar almaya çalışırken eğitimdeki yine bu ayni sendikal figürler karşısına çıkmış kararların alınmasını engellemişti. O da "Bakan olarak ben yönetmeyeceksem istifa ederim" deyip alıp ceketini gitti.. işte o gün verilen taviz, eğitimin fişini çekti.. Artık sadece para değerli.. sadece zümresel çıkar.. Gerisi boş

(Aytuğ Türkkan)

Yiğitler Burcu hadisesine koparılan tantana, ilerili günlerde yaşanması muhtemel provakasyonalara işaret ediyor gibime geldi. Üç-beş sersemin yaptıklarını bu kadar büyütmenin anlamı ne? Savaş açılmasını isteyenler filan var! Öte yandan bu basit (ve münferit) olayın bu kadar büyümesinin en büyük sebebinin ‘barış dilini’ kullanmaktan bitap düşmüş muhterem olduğunu söylememe pek gerek yok. Nitekim kendisine ‘ilahlardan’ gelen övgüler arşa çıkmış durumda. Ama ben bütün yaşananları hayra yoruyorum. Herkesin tarafı iyice belli olsun, sap ile sapan iyice ayrılsın, sonrasında kartlar yeniden dağıtılır elbet.

(Ulaş Barış)