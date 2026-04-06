Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden ucuz et tedariki ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak yetkilileri göreve davet ettiler.

Vatandaşlarımız, halka ucuz et temin etmenin çözümünün ithal et getirmek olmadığını ifade ederek bu konuda dünyada birçok ülkede bunun uygulandığını belirttiler.

Halka ucuz et sunmanın yolunun her ilçede üretici birlikleri aracılığı ile üreticiden halka kooperatif şeklinde makul kâr ile satış yapan kasap dükkanları açmak gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Bu uygulamanın hayata geçmesi durumunda fiyatlar hem makul kalacak hem de hayvancının elinde hayvan kalmayacaktır” dediler.

Bu konuda bazı girişimler olduğunu öğrendiklerini ifade eden vatandaşlarımız, bu girişimlere devletin de destek vermesiyle vatandaşın ucuz et yiyebileceğini dile getirdiler.