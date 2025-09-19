Oldum olası halkın önüne çıkıp konuşanların. Eeeeee çekmesine sinir oluyorum sanırım biraz daha dikkatli olmaları gerekir.

Adam haber yayını yapıyor.

Aynen söyle ......eeee........eeeee.....eeeee.....eeee.

Bu ne ya her kelimenin sonunda eeeee diyerek konuşmak.

Sanki assolistin vokalisti gibi

(Hüseyin Cumaoğlu)

Aklımızı kaybetmenin eşiğindeyiz.

İsrail'in dün gerçekleştirdiği son büyük saldırıyla soykırım kelimelerin yakalayabileceğinin, insan aklının dayanabileceğinin ötesinde bir korku seviyesine ulaştı.

Ve burada sessiz kalıyoruz, sadece seyirciler... Bu sessizlik zaten bir trajedi.

Bu arada kendilerine medeniyetin bekçileri diyen ülkeler de hareketsiz kalıyor.

İnsanlığın feryadı göklere yükseldikçe, sessizliği sadece karanlığı bağlıyor.

(Mete Hatay)

Kullanım Ve Tapu Hakkı Analizi

AİHM, Demopoullos Davasının 111’inci paragrafında şu saptamada bulunmuştur:

“Zilyetlik (kullanım hakkı) ve mülkiyet arasında her zaman güçlü ve fiili bir bağın olduğu ve üzerinden uzun zaman geçmesiyle, tapuların pratik sonuçlar için geçersiz kılınabileceği de kabul edilmelidir.”

Demopoullos kararının 118’inci paragrafı bu görüşü pekiştirmektedir:

“Bu nedenle, AİHM mülkiyet haklarının ihlallerini telafi etmek için uygulanacak yöntemin seçimini, Kıbrıs’ın kuzeyinde mevcut olan durumda bile, yerel düzeyde uygulanabilirlik, öncelikler ve çıkar çatışmalarını en iyi şekilde değerlendirebilecek taraf olan, Taraf Devlete bırakması gerektiği görüşünü korumaktadır.”

(Romans Afif Mapolar)

Son durum: Sağ cenah Tatar’dan umudu kesince Taçoy’u cepheye sürdü sanırım. Zira Hasan bey, Erhürman’ı gabal almış sürekli düelloya filan davet ediyor, federasyona saldırıyor, ‘Rum’a ne taviz vereceksin?’ diye soruyor. Sormak lazım, esas sen iki devletli için ne veriyorsun? Mesela Ersin bey 2021’de İngiltere’ye yaptığı ziyarette coşup “yüzde 6 toprak verelim, iki devletliyi kabul etsinler” demişti. Sonra bu ifadelerden pişman olup, TAK’tan kaldırtmıştı ama benim zihnimden kalkan bir şey yok. Öte yandan Erhürman hocam ‘çocuk-torun-liyakat’ ve cumhurbaşkanlığı ünitesi kurma sözü dışında bunlara cevap verse keşke de görsek…

(Ulaş Barış)

Son dönemde meydana gelen ağır yaralanmalı ve ölümlü kazalarda yabancı uyruklu sürücüler ön plana çıkıyor... Siz yapay zekayla, kamerayla vs uğraşırken, ülkeye her gelen sorgusuz sualsiz direksiyon başına geçiyor...

(Ahmet Vamık)