Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre Eylül ayının ortasını geçtiğimiz bugünlerde Sonbahar dönemi patates ekimi işinin hızlandığı ancak üreticilerin oldukça sıkıntılı oldukları bildirildi.

Kıbrıs genelinde 2025 yılının oldukça kurak geçmesi nedeniyle sıcaklıkların halen düşmemesi ve yer altı sularının gün geçtikçe azalması nedeniyle patates üreticilerinin ekimini yaptıkları patatesi sulakta zorlandıkları belirtiliyor.

Özellikle orta ve doğu Mesarya bölgelerinde birçok köyde ekimi yapılan patatesin sulamasının her geçen gün zorlaştığı bildirilirken, geçmiş yıllarda Eylül ayı başında veya içinde güzel bir yağış düşmesi sonucu toprağın susuzluğunun gitmesi ile sulama konusunda biraz rahatlayan üreticilerin bu yıl halen bir yudum yağmur düşmemesinden dolayı sıkıntılı oldukları ve patates ekimini azaltmayı planladıkları aldığımız haberler arasında bulunmakta…