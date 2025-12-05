Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesinden bazı duyarlı vatandaşlarımız dün medyaya yansıyan “asrın projesi” tehlikede haberlerini üzüntüyle okuduklarını belirterek 2050’ye kadar Kıbrıs’a su sağlaması öngörülen Alaköprü Barajı’nın yaklaşık %80 oranında boşalmış durumda olmasının ülkemiz için çok kötü bir haber olduğunu kaydettiler.

Yıllar önce bu projenin sürdürülebilirliği ciddi biçimde tartışılmıştı ama mesele yine dönüp dolaşıp suyun fiyatına, suyu kimin satacağına indirgendiğine vurgu yapan duyarlı vatandaşlarımız “Bu süreçte bazı alternatif projeler iptal edildi, tüm yumurtalar tek sepete kondu. Sonraki 10 yılda ise su yönetimi politikamızda bırakın bir dönüşüm yaratmayı, nüfusu iki katına çıkardık; tarım politikasını neredeyse hiç değiştirmedik. Şehir ve köy içi su kaçaklarını, boru hatlarını yenilemedik; kontrolsüz artezyen kuyularına göz yumduk. Ne mevcut akiferleri rehabilite edebildik ne de iklim değişikliğini ciddiyetle hesaba kattık. Günü kurtaran bir umursamazlıkla bugünlere geldik” dediler.

Öte yandan yerel yönetimlerin umursamazlığı ise artık tavan yaptığına vurgu yaparak bize gönderdikleri fotoğrafla umursamazlığa bir örnek verdiler.

Fotoğrafın Karşıyaka’daki (Geçitköy barajının hemen ardındaki köy) su deposunun olduğu yer olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız “Defalarca bildirilmesine rağmen patlamış borulardan, su haznelerinden sular hâlâ şarıl şarıl boşa akıyor… Bu boşa akan suyun değerini anladığımız zaman iş işten geçmiş olacak” diyerek sözlerini tamamladılar.