Nerden nereye.

Doğru veya yanlış.

Yalan veya dedikodu.

İftira veya çamur atma.

Ne derse iz deyin. Bir yerde bir ateş var ki duman çıkıyor.

Ben isin orasında değilim. Hani bir adalet terazisi var ya. O terazi doğru tartar mi noktasındayım.

Adam devlete ait araziden iki dal kesti diye hapis yatarken ki bu dalın değeri 20 euro değil, diğer yandan devletin arazisini kiralamak için 200 bin euro aracı bedeli kesiliyor.

Adam arabasında av gününden arabaya düşürdüğü 2 fişenkten patlayıcı madde adi altinda hapis gidiyor. Öte yandan canlı mermilerin sahibi ne ceza görecek merak ediyorum.

Hade adalet görelim terazini.

(Hüseyin Cumaoğlu)

“Müdür, müsteşar , komisyon başkanı odacı veya makam şöförü her kim ise rüşvet almak, talep etmek açık ve net suçtur. ben bu yapılanlara, farklı yönünden bakıyorum, rüşveti alan veya isteyen arkadaşları bu makamlara kim getirdi. Bu makamlarda oturan bu arkadaşlar bu eyleme başvururken, bu makamlara gelmesini sağlayan kişinin bu eylemlerden hiç mi haberi olmadı? , Ki ben buna inanmam, inananıda çok saf olduğuna inanırım. "Balık başından kokar " diye boşuna söylemediler. Bu saatten sonra yapılması gereken ise, çirkef daha fazla yayılmadan görevlerinizi teslim edip,, erken seçime gitmekitir. Halk mahkemesi gerekeni yapacaktır.

(Tamer Karakaşlı)

NEREYE KOŞUYORUZ ??

Son Millet vekili seçimlerinden önce :

Barajı 0/0 10 yapınız. İki partinin dış politikadaki ayrılıklarını bıraksın ,içte Devlet organizasyonunu ,sistem ve işleyişini yeniden düzenlemelerini talep etmiştim. Çünkü herkes birçok konudan şikayetciydi. Seçimin nedeni de buydu.

Aynı yolu yürüyerek farklı yerlere varamazsınız demiştim.

Kimse bunu onaylamadı..

Sonuçta varılan nokta :

Sahte diplomalar. Başbakana yakın kişilerde bunu almışlar.

Diplomaları veren Universitenin yönetiminde emekli bir Eğitim Bakanı vardı.

Bir partinin Kadın kolları Başkanı mahkemede.

Başbakan Müsteşarı şu an göz altında.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı rüşvetten yargılanıyor.

Mahkemelerde alınan kararlar artık basında tartışılır oldu.

Meclis yeni binasına layık bir şekilde çalışmıyor.

Sayıstay - Polis - Savcılık - Mahkeme arasındaki usulsüzlük dosya trafiğini ,sadece Kudret bey kontrol ediyor.

Maliye her ay borçlanarak maaş ödüyor.

Bu şartlarda Sayın Başbakan İSTİFAYI DÜŞÜNÜR MÜ?

Bu ortamda, aynı sistemle seçim yapmak durumu daha da kötüleştirecek.

Devlet yönetiminde KAPSAMLI BİR REFORUM ŞARTTIR.

Bunu Ancak Liyakatlı kişilerden oluşan, Bir Bürokrat kabine yapabilir. CB düşen görevlerden öncelikli biri de budur. Arkasında bir enkaz dururken, dışa karşı ne söyleycek.

Meclisin de buna engel olmaması milli bir görevdir.

Türklük Dünyasında, TC den sonra bir Devlet. olma hedefine ulaşan sadece Kıbrıslı Türklerdir.

Bu oluşumda, kan, can feda edilmiş, en ağır işkencelere direnilmiş, çok acılar çekilmiştir.

Bunları rahatsız etme , lüksümüz yoktur.

(Yücel Dolmacı)

Aklı olan gerçekten bu işlere karışmamış temiz hükümet milletvekilleri varsa bu hükümeti biran evvel düşürür. Başta boşbakan olmak üzere çok insan hapislik olacak bu işlerin sonunda ok yaydan çıktı..

(Tekin K. Birinci)