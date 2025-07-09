KKTC'nin özel okul fiyatları uçmuş durumda. Geçen gün ayaküstü sohbet ettiğimiz bir tanıdık 2 torunum için özel bir okula 1 Milyon TL ödedim abim dedi. Bu durum sürdürülebilir değil. KKTC'de derhal bir okul yapma seferberliği gerekli. Bu konuda ciddi adımlar atarak okul yaptıran yerel yönetimler var. Ceyhun Kırok, Hüseyin Amcaoğlu, Ali Karavezirler sadece benim bildiklerim. Aynı şekilde özel sektörden de okul yapıp devlete hibe eden kurumlar mevcut. Gerekirse yerel yönetimler, odalar ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden özel sektör inisiyatifiyle bu sorunu acilen çözmek zorundayız. Yeni devlet okulları şart. Konu bence para değil, planlama, niyet ve güven.

(Mehmet Ekin Vaiz)

Cenk Mutluyakalı:

İnsanlar bir ülkede kolay ölüyorsa…

Bir kazada, bir ihmalde, bir dumanda, bir dosyada kayboluyorsa bir ömür…

Bu, önce bir “irade” sorunudur.

Ama en yakıcı çürüme, bütün bunları kabullenmektir…

“Teknecik”ten yükselen kapkara dumana bakıp “Filtre yerine cami yaptılar” derken normalleştirmek…

Daha kolay ölüyoruz ama daha ihtişamlı camilerde sela yükseliyor şimdi.

“Devlet” yaşarken değil; son yolculukta gösteriyor kendini.

(Cenk Mutluyakalı)

Bu kadar beceriksiz olamayız!

Gözümüzün önünde yaşanıyor. Göz göre göre zehirleniyoruz. Bu kadarına da "pes" dememek elde değil!

Teknecik'ten yükselen duman artık sadece bir çevre sorunu değil, tam anlamıyla bir halk sağlığı krizidir. Sadece doğayı değil, insanı, hayvanı, toprağı, hatta bu ülkenin geleceğini zehirliyor!

Ve biz bunu izliyoruz.

Hem de yıllardır!

Turist mi gelmiş? Gençlik mi gelişiyor? Bu topraklarda nefes alan her canlı zehir soluyor!

O bölgeden geçen herkes dumanın kokusunu alıyor, ciğerinde hissediyor.

Ama bunu görmezden gelenlerin hiçbir şey hissetmediği çok açık. Çünkü hisseden, insan olan birinin buna sessiz kalması mümkün değil!

Bunu hâlâ “önemsiz” gören varsa, kusura bakmasın ama ya gözünde perde vardır, ya da kalbinde vicdan yoktur.

Hatta daha da ileri gidiyorum:

Bu durumu görüp de hiçbir şey yapmayanlar, bırakın koltuklarında oturmayı, doğrudan bir hastaneye yatırılmalı!

Aklı başında olan bir insan, halkını bu şekilde ölüme terk edemez.

Teknecik dumanı, bu ülkenin çocuklarının geleceğini karartıyor.

Ve bu kara dumana karşı tek bir cümle kurmayan herkes, suça ortaktır.

Şimdi soruyorum:

Bu zehrin sorumluları kim?

Kim buna göz yumdu, kim sustu, kim korudu?

Bilin ki bugün susanlar, yarın bu halkın ahıyla baş başa kalacak.

Bu kadar beceriksiz, bu kadar vurdumduymaz, bu kadar aciz olamayız!