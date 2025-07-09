Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen halkın en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Kervansaray Plajı’nda cankurtaran yeri olmasına rağmen cankurtaranın olmamasına tepki gösterdiler.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığı bu plajda, olası bir boğulma vakasına müdahale edecek görevli bulunmamasının kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Oraya cankurtaran gözetleme kulesi yapılmış ama içinde bir görevli göremiyoruz. Bu kule orada sadece dekor olsun diye mi var?” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde İskele’deki bir otelin havuzunda dört yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesini hâlâ unutamadıklarını, o acının herkesin yüreğine kor gibi düştüğünü söyledi. “Orada da belki zamanında bir müdahale olsaydı sonuç böyle olmayacaktı” diyen vatandaşlarımız, sadece birkaç gün önce Yeniboğaziçi’ndeki belediye plajında cankurtaranın son anda bir kişiyi boğulmaktan kurtardığını da hatırlatarak, cankurtaranın hayati bir görev olduğunu bir kez daha vurguladılar.

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen, gerek özel işletmelerde gerekse belediyelere ait plajlarda bu konunun hâlâ ciddiye alınmamasına tepki gösteren vatandaşlarımız, “Her olaydan sonra bir süreliğine konuşuluyor, sonra yine unutuluyor. Cankurtaran konusu neden bu kadar küçümseniyor? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?” diyerek yetkilileri ve plaj işletmecilerini daha sorumlu davranmaya davet ettiler.

